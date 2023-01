Tesla fors omhoog op Wall Street dankzij sterke cijfers

Tesla was donderdag een uitblinker op de aandelenbeurzen in New York dankzij goed ontvangen cijfers van de fabrikant van elektrische auto’s. Ook veel andere grote bedrijven kwamen met resultaten. Daarnaast ging de aandacht van beleggers op Wall Street uit naar gegevens over de groei van de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal van vorig jaar.

De Dow-Jonesindex sloot met een koerswinst van 0,6 procent op 33.949,41 punten. De brede S&P 500 ging 1,1 procent omhoog tot 4060,43 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq klom 1,8 procent tot 11.512,41 punten.

Het aandeel Tesla werd 11 procent hoger gezet. Het bedrijf boekte vorig jaar een recordwinst, ondanks de economische tegenwind en problemen met onderdelenleveranties. Ook wil Tesla, dat wordt geleid door topman Elon Musk, zijn productie “zo snel mogelijk” uitbreiden en mikt het op een jaarlijkse groei van 50 procent.

De Amerikaanse economie groeide in het laatste kwartaal van 2022 met 2,9 procent, wat sterker is dan verwacht. De sterke economie geeft de Amerikaanse centrale bank wel meer ruimte om door te gaan met het verhogen van de rente om de inflatie aan te pakken.

Southwest Airlines zakte ruim 3 procent. De luchtvaartmaatschappij leed afgelopen kwartaal meer verlies dan verwacht en voorziet ook voor het huidige kwartaal rode cijfers. Southwest moest in de laatste tien dagen van december duizenden vluchten annuleren door een winterstorm. American Airlines boekte wel winst in het afgelopen kwartaal en ging meer dan 2 procent vooruit.

IBM daalde 4,5 procent ondanks beter dan verwachte resultaten. Het techconcern kondigde ook aan wereldwijd 3900 banen te schrappen. Chemiebedrijf Dow (plus 0,4 procent) liet in zijn kwartaalbericht weten 2000 medewerkers te ontslaan om kosten te besparen.

Chevron won 4,8 procent. De olieproducent gaat meer dividend uitkeren en voor 75 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen om aandeelhouders te belonen. Jeansmerk Levi Strauss kreeg er 7,5 procent bij na goed ontvangen resultaten. Verfproducent Sherwin-Williams kelderde bijna 9 procent na tegenvallende cijfers.

De euro was 1,0891 dollar waard, tegen 1,0863 dollar bij het slot van de beurshandel in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 1,2 procent duurder op 81,07 dollar en Brentolie klom 1,5 procent in prijs tot 87,42 dollar per vat.