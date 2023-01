‘Big tech’ wint weer op Wall Street door optimisme over inflatie

De aandelenbeurzen in New York zijn met winsten het weekend ingegaan, waarbij vooral de aandelen van grote techbedrijven gewild waren. Na nieuwe cijfers die wijzen op afkoelende inflatie wonnen grote techfondsen als Amazon, Apple, Google-moeder Alphabet en Facebook-eigenaar Meta tot 3 procent.

Voorbeurs kwam de favoriete maatstaf voor inflatie van de Federal Reserve naar buiten. Die nam in december af ten opzichte van een maand ervoor, wat de koepel van centrale banken mogelijk overtuigt om de rente minder snel te verhogen. Dat kan vooral voor dure techaandelen gunstig zijn.

De Nasdaq, waarin veel technologiebedrijven zijn opgenomen, sloot 1 procent hoger op 11.621,71 punten. De Dow-Jonesindex won 0,1 procent tot 33.978,08 punten en de breed opgezette S&P 500 steeg 0,3 procent tot 4070,56.

Chipmaker Intel deelde niet in het optimisme van beleggers over de techsector. Het bedrijf verloor 6,4 procent na tegenvallende kwartaalcijfers. Intel kampte onder andere met een zwakkere vraag naar chips voor computers en datacenters en zag de omzet daardoor hard dalen in het afgelopen kwartaal. Ook de vooruitzichten voor de komende maanden waren minder dan gehoopt.

Ook chipbedrijf KLA Corp stelde beleggers teleur met de waarschuwing dat de winst en omzet dit kwartaal lager zullen uitvallen dan verwacht. Het aandeel verloor 7 procent. De fabrikant van verzorgingsproducten en schoonmaakmiddelen Colgate-Palmolive, die ook met cijfers kwam, verloor 5,2 procent.

Chevron verloor ruim 4,4 procent. De olieproducent boekte in 2022 een recordwinst, maar de winst in het vierde kwartaal viel lager uit dan kenners hadden verwacht. Een dag eerder steeg het aandeel al bijna 5 procent na de aankondiging van een groot aandeleninkoopprogramma van 75 miljard dollar. Creditcardmaatschappij Visa won 3 procent na goed ontvangen resultaten.

Hasbro zakte 8,5 procent. De speelgoedfabrikant gaat dit jaar wereldwijd ongeveer 1000 banen schrappen om kosten te besparen. Dat komt neer op ongeveer 15 procent van het totale personeelsbestand. Volgens Hasbro waren de speelgoedverkopen in de belangrijke feestdagenperiode tegenvallend.

De Amerikaanse overheid kwam ook nog met cijfers over de consumentenuitgaven in december. Die daalden voor de tweede maand op rij.

De euro was 10867 dollar waard, tegenover 1,0859 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 2 procent minder waard op 79,43 dollar per vat. Brentolie zakte 1,2 procent in prijs tot 86,40 dollar per vat.