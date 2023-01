Bonden bij Philips zijn nog niet ingelicht over reorganisatie

De bij Philips actieve vakbonden zijn nog niet ingelicht over de omvang van een geplande reorganisatie. Dat gebeurt pas zondag, zeggen onder meer FNV, CNV en VHP2. Het Eindhovens Dagblad schreef vrijdag op basis van ingewijden dat alleen in Nederland al duizend banen verdwijnen bij het medisch technologiebedrijf, maar dat kunnen de vakbonden dus nog niet bevestigen.

De eind vorig jaar aangetreden topman Roy Jakobs kondigde in oktober al aan wereldwijd 4000 banen te schrappen, waarvan vierhonderd in Nederland. Daarbij zou ook verder naar de organisatie worden gekeken en eind deze maand zouden de nieuwe plannen worden gepresenteerd. Maandag komt Philips ook met zijn resultaten over heel 2022.

Over de hoeveelheid ontslagen willen alle bonden bij Philips, naast bovengenoemde drie is ook De Unie bij de onderneming actief, niet speculeren. Wel geven ze hun bezorgdheid aan. “We hopen dat het beperkt blijft”, zegt Suat Koetloe van De Unie, die wel aangeeft dat er al een tijdje onzekerheid heerst bij het personeel.

Dat beeld heeft ook Colette van Wezel van VHP2. “We horen nu al dat personeel naar werk elders zoekt.” Zij is bang dat er broodnodige kennis verdwijnt bij Philips.

CNV-bestuurder Arjan Huizinga had al “wel het beeld dat de aankomende ronde zwaarder zou worden” dan die in het najaar. “Maar dat weten we dus in het weekend pas.”