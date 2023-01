Goldman Sachs verlaagt beloning topman met 30 procent

Zakenbank Goldman Sachs heeft de beloning voor topman David Solomon met 30 procent verlaagd. Hij ontvangt nu ‘slechts’ 25 miljoen dollar (23 miljoen euro) voor zijn prestaties in 2022. Het afgelopen jaar daalde de winst van het financiĆ«le concern en staakte Goldman Sachs zijn poging om een bank voor particulieren op te zetten.

Goldman Sachs stak miljarden dollars in de beoogde consumentenbank, maar die leed de afgelopen drie jaar een verlies voor belastingen van 3,8 miljard dollar. Solomon gaf toe dat de zakenbank fouten had gemaakt door te snel uit te breiden op die voor Goldman Sachs nieuwe markt.

De nettowinst van Goldman Sachs daalde vorig jaar met bijna de helft in vergelijking met 2021. Met een ontslagronde die ongeveer 3200 medewerkers raakt hoopt de bank de kosten te verlagen.

Het beloningspakket voor Solomon bestaat uit een basissalaris van 2 miljoen dollar. Daarnaast krijgt hij 23 miljoen dollar aan variabele beloningen, waaronder 16,1 miljoen dollar aan bonussen in de vorm van aandelen.

In 2021 was de 61-jarige Solomon een van de best betaalde bestuurders in het Amerikaanse bankwezen. Hij kreeg toen 35 miljoen euro aan salaris en bonussen, wat evenveel was als topman James Gorman van de bank Morgan Stanley’s.