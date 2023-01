Kledingketen H&M lijdt verlies door hogere kosten en ontslagen

De Zweedse kledingketen Hennes & Mauritz (H&M) heeft een zwaar jaar achter de rug. Door flink gestegen kosten, het vertrek uit Rusland en een reorganisatie daalde de winst over het hele jaar met ruim twee derde ten opzichte van een jaar eerder. Over het afgelopen kwartaal, dat duurde tot en met november, leed het Zweedse bedrijf zelfs een verlies van omgerekend zo’n 77 miljoen euro.

Volgens H&M kostte het vertrek uit Rusland en Belarus – vanwege de oorlog in Oekraïne – veel geld. “Rusland was een belangrijke en winstgevende markt voor ons”, aldus topvrouw Helena Helmersson. Zonder die drie landen mee te rekenen steeg de omzet met 15 procent, nu was dat met 12 procent.

Het grote probleem zat hoe dan ook aan de kant van de kostenstijgingen. Het maken van de kleding zelf werd veel duurder en ook was H&M meer kwijt aan energie en transport.

Ook kostte een eerder aangekondigde reorganisatie veel geld. Daardoor verliezen 1500 mensen wereldwijd hun baan, wat uiteindelijk samen met enkele andere maatregelen jaarlijks 2 miljard Zweedse kroon (zo’n 200 miljoen euro) moet besparen. H&M zette daar in het afgelopen kwartaal 800 miljoen kroon voor opzij.

Voor het kledingbedrijf was feestdagenmaand december wel goed, net als het begin van dit jaar. De omzet steeg in die maanden met 5 procent. H&M rekent op een beter jaar dan het vorige, maar toch blijft de keten zitten met grote voorraden en blijft de winstgevendheid voorlopig lager dan die van concurrent Zara. Volgens Helmersson kiest haar bedrijf ervoor niet gelijk alle kosten aan klanten door te berekenen om beter in de markt te blijven staan.