Nederland behoudt hoogste kredietbeoordeling van Moody’s

Nederland heeft van kredietbeoordelaar Moody’s opnieuw de hoogste rating meegekregen. Ondanks de Europese energiecrisis en de toegenomen inflatie staat de Nederlandse economie er volgens het ratingbureau goed voor. Over alle extra uitgaven van de regering aan energiesteun, zoals het prijsplafond voor gas en elektriciteit, maken analisten van Moody’s zich weinig zorgen.

Moody’s wijst op de nog forse economische groei van Nederland in de eerste helft van 2022. Dit jaar zal het bruto binnenlands product minder hard stijgen, maar van krimp zal volgens de kredietbeoordelaar geen sprake zijn. Daarbij helpt het dat Nederland niet zo afhankelijk is van energieslurpende sectoren als andere landen. Hoge schulden bij huishoudens, voornamelijk door hypotheken, blijven een punt van zorg maar vormen een minder groot risico dan in het verleden.

Het prijsplafond en andere compensatiemaatregelen van het kabinet leiden volgens Moody’s tot een begrotingstekort van 4 procent. Maar volgend jaar komt daar waarschijnlijk meer gerichte steun voor in de plaats, verwachten de analisten. Dat zal ook tot lagere overheidsuitgaven leiden.

Nederland krijgt daarom opnieuw een AAA-rating voor zijn kredietwaardigheid met stabiele vooruitzichten. Daarmee behoren Nederlandse staatsleningen in de ogen van Moody’s tot de veiligst denkbare beleggingen. Dat helpt de Nederlandse overheid ook om tegen gunstige rentes geld te lenen.