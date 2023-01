ING: vertrouwen bij beleggers neemt toe

Het vertrouwen van particuliere Nederlandse beleggers is deze maand toegenomen. Dat meldt ING in zijn BeleggersBarometer. Volgens de bank hebben beleggers meer vertrouwen gekregen in de economie, de eigen financiële situatie en de waarde van de eigen beleggingsportefeuille.

De graadmeter steeg naar een stand van 98. Dat is 13 punten meer dan in december en het hoogste niveau sinds februari vorig jaar. Beleggers verwachten dat de Amsterdamse AEX-index in het eerste kwartaal van dit jaar zal stijgen. Die verwachting was er ook al vorige maand.

“De ondervraagde beleggers hebben het met hun verwachting van een stijgende beurs bij het juiste eind gehad. Voor Europese aandelen is het de sterkste jaaropening sinds decennia”, zegt Bob Homan, hoofd van het ING Investment Office in een toelichting. De beurzen stijgen nu de vrees voor een diepe recessie door renteverhogingen van centrale banken is afgezwakt.

Volgens het onderzoek van ING is chipmachinefabrikant ASML opnieuw het AEX-bedrijf waarvan beleggers de komende drie maanden de meeste kansen verwachten. Daarna volgen olie- en gasconcern Shell en levensmiddelenproducent Unilever.

ING stelt verder dat beleggers wel nog steeds bezorgd zijn over de oorlog in Oekraïne. “Hoewel zaken als inflatie en recessie op de kortere termijn waarschijnlijk meer invloed hebben op beurskoersen, is de uitkomst van de oorlog in Oekraïne op de lange termijn bepalender”, zegt Homan dan ook.