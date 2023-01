Drukke beursweek met bedrijfscijfers en rentebesluiten Fed en ECB

Beleggers gaan een drukke beursweek tegemoet, met veel kwartaalresultaten van grote bedrijven. In Amsterdam komen onder meer Philips, KPN, ING en Shell met cijfers en op Wall Street openen Apple, Google-moeder Alphabet, Amazon en Facebook-eigenaar Meta Platforms de boeken. Daarnaast zijn er belangrijke macro-economische gegevens en rentevergaderingen van de Amerikaanse Federal Reserve en de Europese Centrale Bank (ECB). De Fed en de ECB gaan de rente waarschijnlijk verder verhogen om zo de hoge inflatie aan te pakken.

Zorgtechnologieconcern Philips komt maandagochtend met resultaten naar buiten. Naar verwachting maakt Philips dan ook een nieuwe ontslagronde bekend, waarbij mogelijk in Nederland meer dan duizend banen komen te vervallen. Verder zal de stand van zaken rond de terugroepactie voor slaapapneu-apparaten opnieuw worden belicht. Telecombedrijf KPN is dinsdag aan de beurt op het Damrak, gevolgd door ING en olie- en gasconcern Shell op donderdag.

Meta geeft woensdag na het slot van de beurshandel in New York inzage in de prestaties. Op donderdag staan Alphabet, Apple en Amazon op de rol. Meerdere grote Amerikaanse techbedrijven, waaronder Meta, Alphabet en Amazon, hebben de afgelopen tijd aangekondigd veel banen te schrappen om kosten te besparen vanwege de afzwakkende economie en markt voor advertenties. De verwachtingen voor de komende tijd zullen dan ook door beleggers nauwlettend in de gaten worden gehouden.

De Fed begint dinsdag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering. De Amerikaanse centrale bank gaat de rente waarschijnlijk opnieuw minder sterk verhogen nu de inflatie in de Verenigde Staten aan het afkoelen is. Er wordt voor woensdag gerekend op een rentestap met een kwart procentpunt. De ECB gaat donderdag naar verwachting de rente in de eurozone wederom met een half procentpunt verhogen. De Britse centrale bank zou die dag een vergelijkbare stap kunnen zetten.

Op macro-economisch gebied zal de aandacht onder meer uitgaan naar inflatiecijfers uit Nederland en de eurozone. Tevens komt vrijdag het banenrapport van de Amerikaanse overheid. Dat rapport speelt ook een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Fed.

De Amsterdamse AEX-index sloot vrijdag 0,5 procent hoger, op 750,67 punten. Op de beurzen elders in Europa waren bescheiden plussen te zien. Op Wall Street won de techbeurs Nasdaq 1 procent. De andere hoofdgraadmeters in New York gingen licht omhoog.