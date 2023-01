Ontslagen en slaapapneu-apparaten bij jaarcijfers Philips

Een verwachte reorganisatie met een grote ontslagronde zal maandag een groot deel van de aandacht opeisen als zorgtechnologieconcern Philips met resultaten over 2022 komt. Volgens ingewijden in het Eindhovens Dagblad verdwijnen er zeker duizend banen in Nederland alleen. Wereldwijd zou het om meer banen kunnen gaan.

De plannen om banen te schrappen, komen op een eerdere ontslagronde die topman Roy Jakobs in oktober doorvoerde. Toen verdwenen 4000 banen waarvan 400 in Nederland.

Ook de stand van zaken rond de terugroepactie voor slaapapneu-apparaten zal opnieuw worden belicht. Philips wil die terugroepactie begin dit jaar afronden, maar ook dan blijven er nog losse eindjes waar het bedrijf mogelijk meer licht op kan werpen. Zo praat Philips nog met de Amerikaanse toezichthouder FDA en de Amerikaanse justitie over de voorwaarden waar het bedrijf aan moet voldoen voordat het weer slaapapneu-apparaten op de markt mag brengen. Ook dreigen er nog allerlei rechtszaken die tot schadevergoedingen kunnen leiden.

Analisten rekenen erop dat het medisch technologiebedrijf minder omzet heeft behaald dan in 2021 en dat dit ook leidt tot een verlies. Behalve de problemen met de slaapapneu-apparaten had Philips ook nog altijd last van verstoringen in de leveringsketen en hoge prijzen voor materialen en energie. De leveringsketen zou zich in de loop van dit jaar moeten stabiliseren, denken de volgers van Philips. Onder meer de heropening van China na jaren van coronabeperkingen draagt daaraan bij.