Parijs blijft bij verhoging pensioenleeftijd ondanks protesten

De Franse regering houdt vast aan haar plan voor een verhoging van de pensioenleeftijd ondanks de massale protesten in Frankrijk tegen dit voornemen. De Franse vakbonden willen komende dinsdag opnieuw landelijk gaan staken om het plan van tafel te krijgen, maar Parijs weigert daar gehoor aan te geven.

De regering van president Emmanuel Macron wil de pensioenleeftijd verhogen van 62 naar 64 jaar. De Franse premier Elisabeth Borne zei zondag dat dit plan niet ter discussie staat en dat er ook niet over onderhandeld zal worden. Borne gaf wel aan open te staan voor kleinere aanpassingen van de pensioenhervorming, zoals veranderingen voor mensen die al jong zijn gaan werken.

Maar voor de vakbonden is een pensioenleeftijd van 64 jaar onacceptabel. Ze hopen op een nog grotere mobilisatie van demonstranten komende dinsdag. Er staat onder meer een grote demonstratie gepland in Parijs. Eerder deze maand was er ook al een landelijk protest waar meer dan 1 miljoen Fransen in meerdere steden aan meededen.

Transportminister Clement Beaune zei dat dinsdag een moeilijke dag kan gaan worden in Frankrijk vanwege de stakingen. Zo kunnen bijvoorbeeld het openbaar vervoer en andere transportdiensten plat komen te liggen. Vorige week werden al leveringen van brandstof verstoord door stakingen in de Franse petroleumindustrie tegen de pensioenplannen.