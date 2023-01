Rusland weigert gesprekken over Japanse visserij bij Koerilen

Rusland weigert gesprekken met Japan over visserijrechten in de wateren rond de omstreden Koerilen-eilandengroep in de Stille Oceaan. Volgens Moskou heeft Japan “anti-Russische” maatregelen genomen. Sinds juni vorig jaar is het voor Japanse vissers verboden om nog te vissen rond de Koerilen.

Japan doet mee aan de westerse sancties tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Tokio scherpte die sancties vrijdag nog verder aan vanwege de Russische luchtaanvallen op Oekraïense steden.

“In de context van de anti-Russische maatregelen van de Japanse overheid heeft Rusland Tokio geïnformeerd dat er geen gesprekken plaatsvinden over deze kwestie”, aldus het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken tegen staatspersbureau RIA. Volgens Moskou kan er pas een verbetering in de onderlinge relatie komen als Japan “respect” toont voor Rusland.

Er zijn vaker spanningen geweest tussen Japan en Rusland over de Koerilen. De Koerilen ten noorden van het Japanse eiland Hokkaido zijn na de Tweede Wereldoorlog ingenomen door de toenmalige Sovjet-Unie. Zowel Rusland als Japan eist de visrijke eilandengroep op. De twee landen hebben daarom nooit een formeel vredesverdrag getekend na de oorlog.