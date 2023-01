J&J ontkomt niet aan rechtszaken over babypoeder via faillissement

Het medische bedrijf Johnson & Johnson (J&J) krijgt geen toestemming van de federale rechter in Philadelphia om via een faillissement onder tienduizenden rechtszaken uit te komen over babypoeder dat mogelijk kankerverwekkend is.

De uitspraak betekent dat J&J zich hoogstwaarschijnlijk zal moeten verdedigen tegen beschuldigingen dat vervuilde talk in zijn babypoeder kanker veroorzaakt. Het concern probeerde dit via een faillissementsprocedure te voorkomen. J&J wilde de bedrijfsonderdelen die de betreffende producten maakten in een dochteronderneming onderbrengen, en daar vervolgens faillissement voor aanvragen.

De zaak draait om meer dan 40.000 rechtszaken. Het talkpoeder leverde het medisch bedrijf in de afgelopen jaren al eerder veroordelingen op waarbij het miljarden dollars aan schadevergoedingen moet betalen. J&J zou het risico op kanker door het gebruik van talkpoeder hebben verzwegen.