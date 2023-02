Britse rente opnieuw omhoog met half procentpunt

De Bank of England (BoE) heeft het belangrijkste rentetarief in het Verenigd Koninkrijk opnieuw met een half procentpunt verhoogd. De centrale bank wil daarmee de inflatie bestrijden, die ondanks de eerdere renteverhogingen nog altijd rond het hoogste niveau in veertig jaar ligt. Door de rente te verhogen wordt geld lenen duurder en is er minder geld beschikbaar, wat de prijzen moet drukken.

De Britse centrale bank begon in december 2021 als een van de eerste centrale banken met het verhogen van de rente en heeft die nu inmiddels tien keer op rij opgeschroefd, tot een niveau van 4 procent. Dat is het hoogste tarief sinds 2008. De rentestap van 0,5 procentpunt was conform de verwachting van economen.

De beleidsbepalers van de centrale bank waren niet unaniem over het rentebesluit. Zeven van de negen bestuurders stemden voor een renteverhoging met 0,5 procentpunt en twee stemden tegen een verdere verhoging van de rente. De BoE verklaarde daarnaast dat meer renteverhogingen waarschijnlijk nodig zullen zijn als de inflatie hoog blijft. De centrale bank streeft naar een inflatie van 2 procent.

Hoewel de Britse inflatie in december iets is afgenomen tot 10,5 procent, van 10,7 procent in november, stijgen de prijzen nog altijd flink en worden veel huishoudens in het land hard geraakt door de hogere kosten voor levensonderhoud. De sterke prijsstijgingen zorgen ook voor sociale onrust. Zo wordt er veel gestaakt in het Verenigd Koninkrijk in verschillende sectoren om hogere lonen af te dwingen.

De centrale bankiers denken dat de Britse economie al in een recessie zit, maar dat de economische neergang minder lang zal aanhouden dan in november werd gevreesd. De BoE voorziet nu een daling van het bruto binnenlands product (bbp) van bijna 1 procent in de komende vijf kwartalen. Eerder werd uitgegaan van een bbp-daling van 2,9 procent over de komende acht kwartalen. De Britse economie zal volgens de centrale bank echter pas in 2026 herstellen tot het niveau van voor de coronacrisis en in de tussentijd zullen 500.000 banen verloren gaan.