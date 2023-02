Chip- en techbedrijven aan kop in AEX, ING onderuit na cijfers

De chip- en techbedrijven gingen donderdag flink vooruit op de Amsterdamse beurs. Beleggers reageerden verheugd op de kleinere renteverhoging van de Federal Reserve, die woensdag werd aangekondigd. De Amerikaanse centrale bank verhoogde de rente dit keer met slechts een kwart procentpunt vanwege de afkoelende inflatie. Ondanks de waarschuwing van Fed-voorzitter Jerome Powell dat de rente nog verder omhoog moet om de inflatie te bestrijden, hopen beleggers dat het nu snel gedaan is met de renteverhogingen.

Later op de dag komen de Europese Centrale Bank (ECB) en de Bank of England nog met hun rentebesluiten. In de eurozone en het Verenigd Koninkrijk zullen de centrale banken waarschijnlijk wel vasthouden aan verhogingen met een half procentpunt.

Naast de acties van de centrale banken gaat de aandacht uit naar de aanhoudende stroom van bedrijfsresultaten. Op het Damrak zakte ING bijna 5 procent. De bank profiteerde in het slotkwartaal van 2022 van de hogere rentetarieven en boekte flink meer winst. Ook hoefde de bank minder geld opzij te zetten voor leningen die mogelijk niet worden terugbetaald dan een jaar eerder. Beleggers lijken echter teleurgesteld dat de bank geen aandeleninkoopprogramma aankondigde.

Shell zag de jaarwinst ruimschoots verdubbelen tot een recordniveau van dik 42 miljard dollar. Het olie- en gasconcern kondigde tevens aan in het eerste kwartaal voor 4 miljard dollar aan eigen aandelen in te kopen en het dividend te verhogen. Het aandeel won 0,7 procent.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,9 procent hoger op 754,68 punten. De MidKap klom 1,1 procent tot 1020,20 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1 procent.

Fintechbedrijf Adyen (plus 5,3 procent) was de sterkste stijger in de AEX. Chipbedrijf ASMI, dat aankondigde 100 miljoen dollar te investeren in zijn productie- en innovatiecentrum in Zuid-Korea, steeg 4,2 procent. Branchegenoten ASML en Besi dikten tot 4,5 procent aan.

Bij de kleinere bedrijven kelderde Sligro 8 procent na een tegenvallende jaarwinst van het groothandelsbedrijf. In Frankfurt zakte Deutsche Bank 5 procent. De grootste bank van Duitsland boekte in 2022 de hoogste winst in vijftien jaar, mede dankzij de hogere rentetarieven, maar beleggers hadden op meer gehoopt. De Spaanse branchegenoot Santander, die ook met cijfers kwam, won dik 2 procent in Madrid. De Duitse chipfabrikant Infineon steeg ruim 4 procent na goed ontvangen resultaten.

De euro was 1,1007 dollar waard, tegen 1,0912 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent in prijs tot 76,81 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 83,21 dollar per vat.