Sony verhoogt winstverwachting na beter dan verwachte prestaties

Sony heeft zijn winstverwachting voor dit jaar verhoogd. Het Japanse techbedrijf verwacht sterke resultaten te behalen in de gamesector, onder meer omdat de koers van de yen de winsten van de buitenlandse verkoop zullen stuwen. Dat meldt Sony bij de publicatie van de kwartaalcijfers, waaruit naar voren komt dat het bedrijf goede zaken doet.

De nettowinst tussen april en december steeg met 5 procent tot 809 miljard yen, omgerekend zo’n 5,7 miljard euro. Die winst werd met name gedreven door een sterke verkoop van games, muziek en elektronica in het derde kwartaal, volgens Sony zelf een belangrijke periode waarin mensen aankopen voor de feestdagen doen.

Voor het gebroken boekjaar 2022-2023 verwacht Sony nu een nettowinst van 870 miljard yen, waar een eerdere raming uitging van 840 miljard yen. Het bedrijfsresultaat van de gamingdivisie “zal naar verwachting hoger zijn dan de prognose van november, voornamelijk door de positieve impact van de wisselkoersen”, meldt Sony.

De waarde van de Japanse munt is de afgelopen maanden dichter naar de dollar gekropen, maar is nog niet terug op het niveau van vorig jaar. Zo is 1 dollar momenteel ongeveer 128 yen waard, vorig jaar was dat nog 114 yen.

Onder meer de handel in Sony’s gameconsole, de PlayStation 5, trok in de laatste maanden van het jaar aan. In totaal werden in negen maanden tijd 12,8 miljoen consoles verkocht, 7,1 miljoen daarvan van oktober tot december. Eerder leidden problemen in de toeleveringsketen tot productievertragingen. Zo is de spelcomputer al een paar jaar op de markt, maar in het vorige boekjaar werden ongeveer 11,5 miljoen PlayStations van de vijfde generatie verkocht.

Naast de verwachte gunstige wisselkoers verwacht Sony ook dat een aantal nieuwe games voor de PlayStation 5 het goed gaat doen, waaronder het volgens Sony “langverwachte spel” Final Fantasy XVI. De release van voorganger Final Fantasy XV was alweer een aantal jaren geleden.

Eerder deze week meldde persbureau Bloomberg op basis van ingewijden dat het productiedoel voor de nieuwste virtual reality-headset voor de PlayStation 5 flink naar beneden wordt bijgesteld. Volgens de bronnen zou dat komen door tegenvallende bestellingen in de voorverkoop. Analisten denken dat de hoge prijs de belangstelling voor de headset afremt, ook omdat de bril enkel op de PlayStation 5 werkt en niet op andere consoles. Op de Nederlandse website van PlayStation wordt de bril aangeboden voor 599,99 euro.