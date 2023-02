TotalEnergies en Air Liquide bouwen ruim 100 waterstofstations

Energieconcern TotalEnergies en chemiebedrijf Air Liquide gaan samen in Europa een netwerk van meer dan honderd waterstofstations voor vrachtwagens aanleggen. De tankstations moeten in de komende jaren langs grote wegen in de Benelux, Duitsland en Frankrijk worden geplaatst.

De bedrijven zeggen hun kennis te bundelen om waterstof toegankelijker te maken en bij te dragen aan de verduurzaming van het Europese wegtransport. Europa telt nog maar weinig waterstofstations en de twee bedrijven hopen met hun samenwerking een belangrijke speler te worden.

Het netwerk wordt ontwikkeld door een joint venture die TotalEnergies en Air Liquide dit jaar zullen oprichten. De investeringen komen voor de rekening van deze joint venture, evenals de bouw en exploitatie van de waterstofstations. Ook wordt de joint venture verantwoordelijk voor de aankoop en verdeling van waterstof.

TotalEnergies heeft in Europa honderden tankstations en het is bedoeling dat de nieuwe waterstofstations onder dezelfde merknaam zullen opereren. In Nederland en ook andere Europese landen openen steeds meer waterstofstations. Het tanken van waterstof duurt ongeveer net zo lang als benzine of diesel tanken, in tegenstelling tot het opladen van elektrische auto’s en vrachtwagens.