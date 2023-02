Aandacht voor Amerikaans banenrapport op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht vrijdag onder meer uit naar het officiƫle banenrapport van de Amerikaanse overheid. De situatie op de arbeidsmarkt speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. Een sterke arbeidsmarkt geeft de Fed meer ruimte om de rente te verhogen. Eerder deze week schroefde de Fed de rente in de Verenigde Staten met slechts een kwart procentpunt op vanwege de afkoelende inflatie. Dat wakkerde de hoop aan dat de periode van renteverhogingen nu snel achter de rug is.

Beleggers verwerken daarnaast teleurstellende kwartaalberichten van de grote Amerikaanse techbedrijven Apple, Amazon en Google-moeder Alphabet, die donderdag na de slotbel op Wall Street naar buiten kwamen. Apple voldeed voor het eerst in zeven jaar niet aan de marktverwachtingen en voorspelde een verdere omzetdaling in het huidige kwartaal. Ook de vooruitzichten van webwinkelconcern Amazon vielen tegen, terwijl de omzet en winst van Alphabet in het afgelopen kwartaal lager uitvielen dan verwacht.

Donderdag lieten de Amerikaanse techbedrijven juist nog stevige koerswinsten zien dankzij beter dan verwachte resultaten van Facebook-moederbedrijf Meta Platforms. De belangrijke techgraadmeter Nasdaq sloot daardoor ruim 3 procent hoger. Ook Apple, Amazon en Alphabet lieten forse koerswinsten zien, maar gingen in de zogeheten nabeurshandel weer omlaag.

De AEX-index op Beursplein 5 stevent af op een licht lager begin, na de koerswinst van 1,5 procent op donderdag. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine minnen te openen. De Aziatische aandelenmarkten lieten vrijdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio sloot 0,4 procent hoger en de Hang Seng-index in Hongkong zakte tussentijds 1,4 procent onder aanvoering van de Chinese techbedrijven.

Op het Damrak kwam TomTom met resultaten. De navigatiespecialist boekte afgelopen jaar meer omzet en schroefde ook zijn omzetverwachting voor dit jaar op. Wel werd in 2022 opnieuw een verlies geleden. Dat heeft onder meer te maken met reorganisatiekosten. TomTom kondigde in juni vorig jaar aan honderden banen te schrappen bij het onderdeel dat kaarten maakt. In het vierde kwartaal liep het verlies wel flink terug ten opzichte van een jaar eerder.

In Parijs opende Sanofi de boeken. De Franse farmaceut zag de omzet en winst in 2022 stijgen. Voor dit jaar rekent het bedrijf echter op een kleinere winstgroei.

De euro was 1,0893 dollar waard, tegen 1,0913 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent in prijs tot 75,44 dollar. Brentolie bleef ongewijzigd op 82,17 dollar per vat.