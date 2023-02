Adyen onderaan in lagere AEX, TomTom stijgt na cijfers

De AEX-index op het Damrak ging vrijdag licht omlaag onder aanvoering van Adyen. Het fintechbedrijf was een dag eerder nog de grote winnaar met een koerssprong van dik 13 procent, maar stond nu met een min van 2,5 procent onderaan bij de hoofdfondsen. Bij de kleinere bedrijven dikte navigatiespecialist TomTom 8 procent aan na goed ontvangen kwartaalcijfers. Ook schroefde TomTom zijn omzetverwachting voor dit jaar op.

Beleggers verwerkten verder de teleurstellende kwartaalberichten van de grote Amerikaanse techbedrijven Apple, Amazon en Google-moeder Alphabet, die donderdag na de slotbel op Wall Street naar buiten kwamen. Apple voldeed voor het eerst in zeven jaar niet aan de marktverwachtingen en voorspelde een verdere omzetdaling in het huidige kwartaal. Ook de vooruitzichten van webwinkelconcern Amazon vielen tegen, terwijl de omzet en winst van Alphabet in het afgelopen kwartaal lager uitvielen dan verwacht.

Donderdag lieten de Amerikaanse techbedrijven juist nog stevige koerswinsten zien dankzij beter dan verwachte resultaten van Facebook-moederbedrijf Meta Platforms. De belangrijke techgraadmeter Nasdaq sloot daardoor ruim 3 procent hoger. Ook Apple, Amazon en Alphabet lieten forse koerswinsten zien, maar gingen in de zogeheten nabeurshandel weer omlaag.

Op de Europese markten wordt daarnaast gewacht op het officiƫle banenrapport van de Amerikaanse overheid. De situatie op de arbeidsmarkt speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. Een sterke arbeidsmarkt geeft de Fed meer ruimte om de rente te verhogen. Eerder deze week schroefde de Fed de rente in de Verenigde Staten met slechts een kwart procentpunt op vanwege de afkoelende inflatie. Dat wakkerde de hoop aan dat de periode van renteverhogingen nu snel achter de rug is.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent lager op 757,05 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 1020,99 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,9 procent.

Naast Adyen stonden chemicaliƫndistributeur IMCD en verlichtingsbedrijf Signify in de staartgroep van de AEX, met minnen tot 1,2 procent. Chipbedrijf Besi en olie- en gasconcern Shell, dat donderdag een recordwinst bekendmaakte, gingen aan kop met plussen van 1,4 en 0,8 procent.

In Parijs zakte Sanofi bijna 5 procent. De Franse farmaceut zag de omzet en winst in 2022 flink stijgen, maar rekent voor dit jaar op een kleinere winstgroei.

De euro was 1,0885 dollar waard, tegen 1,0913 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,8 procent in prijs tot 75,28 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent minder op 81,61 dollar per vat.