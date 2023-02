Beleggers enthousiast over resultaten navigatiespecialist TomTom

Navigatiespecialist TomTom was vrijdag een grote winnaar op de beurs in Amsterdam. Beleggers waren enthousiast over de resultaten van het Nederlandse bedrijf. TomTom schroefde ook zijn verwachtingen voor dit jaar op. Verder werd op de Europese beurzen onder meer gereageerd op de kwartaalberichten van de grote Amerikaanse techbedrijven Apple, Amazon en Google-moeder Alphabet, die op Wall Street voor gemengde reacties zorgden.

Het aandeel TomTom ging bijna 5 procent hoger de handel uit. De onderneming profiteerde onder meer van de gestegen autoproductie. Daardoor nam ook de vraag toe naar de kaarten en navigatiediensten die het bedrijf levert aan autofabrikanten zoals Volkswagen, Renault, Hyundai en Peugeot. Topman Harold Goddijn zei tevreden te zijn met de geboekte vooruitgang. Hij verwacht dat de omzet dit jaar verder zal groeien.

De algehele stemming onder beleggers was in Europa net als op Wall Street gemengd. De kwartaalberichten van Amazon en Alphabet drukten op het sentiment, terwijl Apple wel aan beurswaarde won. Uit de Verenigde Staten kwam ook het nieuws dat werkgevers daar in januari veel meer mensen hebben aangenomen dan verwacht. De werkloosheid in de VS daalde daardoor naar het laagste niveau sinds mei 1969.

Shell was de sterkste stijger in de AEX-index op het Damrak. Het olie- en gasconcern, dat donderdag een recordwinst bekendmaakte dankzij de hogere brandstofprijzen, klom 2,3 procent. De hoofdindex op Beursplein 5 zelf sloot 0,7 procent hoger op 763,86 punten.

De MidKap steeg 0,1 procent naar 1026,52 punten. Bij de middelgrote bedrijven ging postbedrijf PostNL zonder duidelijke reden aan kop met een winst van ruim 4 procent. De beurs in Frankfurt verloor 0,2 procent en die in Parijs en Londen wonnen respectievelijk 0,9 en 1 procent.

In Parijs zakte Sanofi 1,9 procent. De Franse farmaceut zag de omzet en winst in 2022 flink stijgen, maar rekent voor dit jaar op een kleinere winstgroei. Het Franse reclamebureau Publicis Groupe rekent voor dit jaar op een hogere omzet en werd beloond met een koerswinst van bijna 6 procent.

De euro was 1,0827 dollar waard, tegen 1,0913 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,6 procent goedkoper op 74,65 dollar. Brentolie kostte 1,7 procent minder op 80,75 dollar per vat.