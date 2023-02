Bloomberg: Disney-films straks niet meer alleen naar Disney+

Disney overweegt meer van zijn films en tv-series aan concurrerende media te verkopen, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Daarmee zou het entertainmentconcern van zijn strategie afstappen om eigen films en series alleen op de eigen platforms Disney+ en Hulu aan te bieden.

Volgens de bronnen wil Disney meer geld verdienen aan zijn mediaproducties. Het bedrijf, dat niet op het nieuws wil reageren, staat financieel onder druk omdat zijn streamingdiensten in het derde kwartaal van vorig jaar een verlies van 1,5 miljard dollar maakten. Wel wist de dienst Disney+ in hetzelfde kwartaal ruim 12 miljoen nieuwe abonnees aan zich te binden.

Topman Bob Chapek maakte vanwege de teleurstellende resultaten in november plaats voor Bob Iger, die zelf de voorganger van Chapek was. Iger heeft sinds zijn terugkeer al tot meerdere koerswijzigingen besloten en ook een aantal van Chapeks beslissingen teruggedraaid. Hij maakt op 8 februari, als Disney de cijfers van het eerste kwartaal publiceert, meer van zijn plannen bekend.

Iger leidde het bedrijf van 2005 tot en met 2020 en blijft nu in ieder geval twee jaar bij Disney. Onder zijn leiding kocht Disney eerder Pixar, Marvel en Lucasfilm, wat een grote impact had op Disneys mediabibliotheek, en werd in 2019 Disney+ gelanceerd. Na de komst van Disney+ verdwenen Disney-titels van Netflix en andere streamingdiensten, terwijl de films en series ook minder vaak elders werden uitgezonden.