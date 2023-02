Bloomberg: Google steekt 400 miljoen in AI-bedrijf Anthropic

Google heeft bijna 400 miljoen dollar (370 miljoen euro) ge├»nvesteerd in de start-up Anthropic, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Anthropic is gespecialiseerd in kunstmatige intelligentie (AI) en test momenteel een chatbot die wordt gezien als een rivaal van OpenAI’s ChatGPT.

Grote techbedrijven gaan steeds vaker samenwerkingen aan met start-ups die over populaire en geavanceerde AI-systemen beschikken. Deze jonge bedrijven hebben zelf investeringen en clouddiensten nodig. Anthropic kan door de samenwerking met Google gebruikmaken van de clouddiensten van die techreus.

Alphabet, het moederbedrijf van Google, beloofde donderdag al vernieuwingen in belangrijke Google-producten als de zoekmachine. Daarbij wordt ook kunstmatige intelligentie ingezet.

Anthropic werd in 2021 opgericht door oud-medewerkers van OpenAI. Microsoft investeerde onlangs 10 miljard dollar in dit bedrijf achter ChatGPT. Het programma, dat goed leesbare teksten produceert, zou onder meer Microsofts eigen zoekmachine Bing moeten helpen verbeteren.