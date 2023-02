Minder mensen van energie afgesloten door komst coulante regeling

De eerste effecten van de maatregelen om gasafsluitingen van huishoudens te voorkomen zijn zichtbaar. Volgens branchevereniging Netbeheer Nederland zijn netbeheerders de laatste maanden van afgelopen jaar al voorzichtiger geworden met het afsluiten van energie als mensen hun rekening niet konden betalen. Dit gebeurde volgens de netbeheerders in aanloop naar de maatregelen die de overheid in het najaar trof.

Netbeheer Nederland zegt dat het nog even duurt totdat het daadwerkelijke effect van de maatregelen is terug te zien, omdat hier een vertraging in zit. “Het is nog te vroeg om zeker te weten dat de maatregelen het gewenste effect hebben”, aldus Hans-Peter Oskam, directeur Beleid en Energietransitie bij de vereniging. Wel wil hij een verlenging van de coulante afsluitregeling na 1 april “om er zeker van te zijn dat we ook komende winter geen mensen onnodig in de kou laten zitten”.

Afgelopen jaar waren er rond de 2000 afsluitingen van zowel gas als elektriciteit. Dat is ongeveer hetzelfde als twee jaar eerder, maar wel fors lager dan de 2500 afsluitingen in 2021. In dat jaar liepen de energieprijzen al flink op, maar afgelopen jaar volgde vanwege de oorlog in Oekraïne de grootste klap.

Vanwege de hoog opgelopen energieprijzen sprak de overheid met de leveranciers af om huishoudens meer kans te geven om alsnog te betalen. Afsluiten mag pas als de klant niet meer bereikbaar is voor zijn leverancier. Verder heeft ook het prijsplafond sinds afgelopen maand een dempend effect. Inmiddels zijn de energieprijzen flink aan het dalen en gaan ook huishoudens hier binnenkort van profiteren.