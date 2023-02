Minister: Rusland vermindert productie diesel en kerosine niet

Rusland ziet geen reden om de productie van diesel en kerosine te verminderen als reactie op het Europese importverbod dat dit weekend ingaat. Dat zei de Russische minister Nikolaj Sjoelginov vrijdag in Kazachstan, melden de Russische persbureaus Interfax en Tass.

De landen van de Europese Unie importeren sinds 5 december al geen ruwe aardolie meer uit Rusland. En vanaf zaterdag geldt dit ook voor aardolieproducten uit Rusland, zoals diesel en kerosine. Doel van deze maatregelen is om ervoor te zorgen dat Rusland minder geld binnenkrijgt om de oorlog tegen Oekraïne te betalen.

Sjoelginov verklaarde dat Rusland vanwege het embargo niet overwoog om onderhoudswerkzaamheden aan raffinaderijen opnieuw in te plannen en dat de prijs van Russische gasleveringen aan Belarus dit jaar op hetzelfde niveau blijft als vorig jaar.

Tot nu toe heeft de Russische oliesector blijk gegeven van veerkracht ondanks de westerse sancties die afgelopen jaar werden opgelegd. De productie van ruwe olie in het land was in januari slechts marginaal lager dan de maand ervoor, op gemiddeld 10,86 miljoen vaten per dag. De olietoevoer aan Russische raffinaderijen bedroeg gemiddeld 5,83 miljoen vaten per dag, vrijwel onveranderd ten opzichte van december.

Het Russische ministerie van Financi├źn zei vrijdag wel dat het de verkopen van vreemde valuta gaat opvoeren om de dalende energie-inkomsten te compenseren. In de periode van 7 februari tot 6 maart zal voor 160,2 miljard roebel (zo’n 2,1 miljard euro) aan vreemde valuta worden verkocht om de economie te isoleren van de schommelingen van de olieprijzen. Aangezien het grootste deel van de Russische buitenlandse valutareserves zijn bevroren door de westerse sancties, is de Chinese yuan de belangrijkste troef die Rusland nog kan gebruiken voor dergelijke operaties.