Mogelijk weer reizigersplafond op Schiphol om personeelstekort

Schiphol moet in de drukke meivakantie en zomer mogelijk toch weer een maximum instellen voor het aantal reizigers dat dagelijks kan vertrekken. Dat komt omdat de afhandelbedrijven op de luchthaven nog steeds honderden mensen tekort komen. Als ze dat probleem niet binnen enkele weken hebben opgelost, dan zal Schiphol volgens topman Ruud Sondag opnieuw moeten ingrijpen.

“We hijsen de rode vlag”, stelde Sondag vrijdag in een interview met Het Financieele Dagblad. “We gaan interveniëren want het gaat niet goed. We hebben met iedereen gesproken over een oplossing van dit personeelstekort en niets helpt.”

Schiphol meldde vorige maand nog dat de limiet op het aantal reizigers dat dagelijks vanaf de luchthaven mag vertrekken na maart komt te vervallen. Het reizigersplafond gold sinds juli vorig jaar. Het werd ingesteld omdat er personeelstekorten waren bij de beveiligers op Schiphol. Daardoor ontstonden vanaf de meivakantie lange rijen, soms tot buiten de vertrekhal.

Een woordvoerder bevestigt dat Schiphol nog niet uit de problemen is. Inmiddels zijn er al veel beveiligers aangenomen, waardoor de beveiliging straks waarschijnlijk wel genoeg op sterkte zal zijn. In de bagageafhandeling en voor andere werkzaamheden zijn er alleen nog steeds honderden mensen te weinig.

Het ultimatum van Sondag is gericht aan de afhandelbedrijven en luchtvaartmaatschappijen. Het is volgens Schiphol aan deze partijen om met een oplossing te komen.