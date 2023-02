Twitter gaat populaire twitteraars belonen

Twitter gaat populaire gebruikers van het berichtenplatform belonen. Zij kunnen een deel van de reclameopbrengsten krijgen van advertenties die onder hun berichten worden gezet, heeft eigenaar Elon Musk van Twitter in een tweet bekendgemaakt.

Om aanspraak te kunnen maken op een deel van de reclameopbrengsten moeten twitteraars wel een abonnement op de dienst nemen. Dat abonnement, met de naam Twitter Blue, is sinds vrijdag ook beschikbaar in Frankrijk, Duitsland, Italiƫ, Spanje en Portugal, maar nog niet in Nederland.

Met de stap wil Musk, die ook de baas is van fabrikant van elektrische auto’s Tesla, populaire twitteraars aan het platform binden. Hun berichten krijgen namelijk veel aandacht van andere gebruikers en zijn dus ook interessant om adverteerders voor de dienst te behouden. Sinds de overname van Twitter zijn veel grote bedrijven gestopt met adverteren.

Opvallend is wel dat Twitter deze week ook aankondigde dat gebruik van de zogeheten API van Twitter zo’n 100 dollar per maand gaat kosten. Zo’n “application programming interface” is een software-interface die het mogelijk maakt dat twee applicaties met elkaar kunnen communiceren. Die kan bijvoorbeeld worden gebruikt om geautomatiseerd berichten te sturen, door zogeheten bots. Musk meent dat er te veel bots, geautomatiseerde accounts, op Twitter zijn en dat die slecht zijn voor het platform.

Maar er zijn ook veel bots die tweeten zodra er bepaalde informatie op een site komt of een nieuwe download van iets beschikbaar is. Een groot deel van die bots is door amateurs gemaakt die daar niets aan verdienen en een aantal heeft al aangekondigd te stoppen als de gratis toegang volgende week verdwijnt. Musk gelooft er duidelijk niet in dat gebruikers van Twitter voor die soms nuttige en soms vermakelijke bots inloggen.

De miljardair maakte ook bekend dat het oude systeem van blauwe vinkjes van Twitter over enkele maanden helemaal verdwijnt. Daarmee kregen organisaties en personen van wie Twitter de identiteit had gecontroleerd een blauw vinkje. Volgens Musk is dat systeem “diepgaand gecorrumpeerd”, zonder uit te leggen wat hij daarmee bedoelt.

Eerder al vond Musk het belangrijk om iedereen de kans te geven een blauw vinkje te krijgen als onderdeel van een abonnement. Dat leidde tot een golf van misbruik door mensen die zich voordeden als bekendheden, politici en bedrijven waarna Twitter de abonnementsdienst tijdelijk moest stopzetten.