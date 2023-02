Veel interesse in doorstart papierfabriek Crown Van Gelder

Er is veel interesse om de failliete papierfabriek Crown Van Gelder uit Velsen-Noord over te nemen. Dat laat curator Rocco Mulder weten. Hij en mede-curator Alfons Dunselman hebben contact gehad met verschillende gegadigden uit binnen- en buitenland.

Die ge├»nteresseerden hebben tot dinsdag de tijd om een officieel bod te doen. Die moeten dan worden vergeleken waarna de curatoren beslissen met welke partij of partijen ze in gesprek gaan over een doorstart. “We moeten uiteraard snel handelen in het belang van het bedrijf en het personeel.”

Dat personeel is nog heel loyaal aan de 126 jaar oude papierfabriek. Via uitkeringsdienst UWV kregen zij hun loon over januari uitbetaald. “Daar heeft het UWV echt superspoed achtergezet”, aldus curator Mulder. Van hun dertiende maand kregen ze maar een deel uitbetaald. De rest wordt een vordering op het failliete bedrijf. “Het hangt een beetje af van de voorwaarden van de doorstart, maar de werknemers staan vrij ver vooraan, dus het ziet er niet direct slecht uit.”