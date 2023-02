Damrak koerst af op lager begin van drukke beursweek

De AEX-index op het Damrak koerst maandag af op een lager begin van een nieuwe drukke beursweek. Beleggers kauwen nog na op het beter dan verwachte Amerikaanse banenrapport, dat vrijdag zorgde voor koersverliezen op Wall Street. Werkgevers in de Verenigde Staten hebben in januari veel meer mensen aangenomen dan verwacht, waardoor de werkloosheid daalde naar het laagste niveau sinds mei 1969. De krappe arbeidsmarkt betekent dat de Federal Reserve ruimte heeft om de rente te blijven verhogen als dat nodig is.

Op macro-economisch vlak werd voorbeurs bekend gemaakt dat de Duitse fabrieksorders in december op maandbasis sterker dan verwacht zijn gestegen. Later op de dag komen nog de winkelverkopen in de eurozone naar buiten. Op het gebied van bedrijfsresultaten begint de week rustig. Vanaf woensdag openen echter grote bedrijven als AkzoNobel en ABN AMRO de boeken. Donderdag volgen de resultaten van Aegon, ArcelorMittal, Unilever en Unibail-Rodamco-Westfield.

Op de oliemarkt gaat de aandacht uit naar het akkoord van de EU-lidstaten over het instellen van een prijsplafond voor geraffineerde olieproducten uit Rusland. Ook Australi├ź en de landen van de G7, waaronder de VS en Japan, zijn het daarover eens geworden. Eerder werd vanwege de oorlog in Oekra├»ne ook al een prijsplafond ingevoerd voor Russische ruwe olie. Daarnaast verklaarde het Internationaal Energieagentschap (IEA) dat de grote olieproducerende landen mogelijk toch meer olie moeten oppompen nu de vraag uit China weer aantrekt.

De andere Europese beurzen lijken eveneens met verliezen te openen. De Aziatische aandelenmarkten gingen maandag overwegend omlaag. De beurs in Shanghai verloor 0,9 procent mede door de oplopende politieke spanningen tussen China en de VS. Volgens het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het besluit van de Amerikanen om de vermeende spionageballon neer te halen de relatie tussen de twee landen “ernstig beschadigd”.

Philips verklaarde in Nederland bijna klaar te zijn met het vervangen van zogeheten Dreamstation-slaapapneu-apparaten van de eerste generatie. Dat is de grootste groep van de apparaten die Philips moet vervangen omdat het isolerende schuim kan verbrokkelen. Naast de eerste generatie Dreamstation-apparaten moet Philips ook andere slaapapneu-apparaten en beademingsapparatuur vervangen. Dat gaat nog enkele maanden duren, geeft president Sylvia van Es van Philips Nederland aan.

De euro was 1,0783 dollar waard, tegen 1,0827 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 73,55 dollar. Brentolie klom 0,4 procent in prijs tot 80,22 dollar per vat.