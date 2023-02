Aandacht voor toespraak Fed-baas Powell op beurzen

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht dinsdag onder meer uit naar een toespraak van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell. De Fed-baas spreekt later op de dag in Washington en beleggers zijn vooral benieuwd of hij iets zal zeggen over de toekomstige rentestappen. De rentevrees keerde namelijk weer terug na het sterker dan verwachte Amerikaanse banenrapport, dat afgelopen vrijdag naar buiten werd gebracht.

Een sterke arbeidsmarkt geeft de Federal Reserve meer ruimte om de rente verder te verhogen in de strijd tegen de inflatie. Ook kan de Fed de rente langer hoog houden. Dat is slecht nieuws voor aandelenbeleggingen en vooral voor snelgroeiende techbedrijven, die gevoelig zijn voor hogere rentetarieven. Maandag werden er dan ook stevige koersverliezen geleden in de techsector.

De AEX-index op het Damrak lijkt wat op te krabbelen, na de koersdaling van 1,5 procent een dag eerder. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting licht hoger openen. De Aziatische aandelenmarkten lieten dinsdag een gemengd beeld zien. De All Ordinaries in Sydney zakte 0,5 procent na de negende renteverhoging in het land op rij. De Australische rente staat nu op het hoogste niveau sinds 2012. De Nikkei in Tokio eindigde een fractie lager.

De Hang Seng-index in Hongkong toonde wat herstel na de recente zware verliesbeurten en klom 0,4 procent. Baidu maakte een koerssprong van bijna 16 procent. Het Chinese internetconcern liet weten dat zijn chatbot bijna klaar is voor gebruik. Met de chatbot, die gebruik maakt van kunstmatige intelligentie (AI), wil het bedrijf de concurrentie aangaan met het populaire ChatGPT, waarin Microsoft veel geld investeert.

Op het Damrak staat ForFarmers in de belangstelling. Het veevoerbedrijf ziet af van de fusieplannen met zijn Britse branchegenoot 2Agriculture. In januari lieten de bedrijven al weten er niet in te zijn geslaagd om de zorgen van de Britse toezichthouder CMA over hun geplande samenwerking weg te nemen.

In Parijs kwam BNP Paribas met resultaten. De Franse bank zag de winst in het vierde kwartaal met bijna 7 procent dalen door hogere kosten. Wel werd de winstdoelstelling voor 2025 opgeschroefd en gaat de bank voor 5 miljard euro aan eigen aandelen inkopen. Ook Carlsberg, de Deense concurrent van bierbrouwer Heineken, opende de boeken en in Londen bracht de Britse olie- en gasproducent BP de cijfers naar buiten.

De euro was 1,0733 dollar waard, tegen 1,0726 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,6 procent tot 75,28 dollar. Brentolie werd 1,4 procent duurder op 82,14 dollar per vat.