Aon: wereldwijde schade natuurrampen 313 miljard dollar in 2022

De economische schade als gevolg van de klimaatverandering en natuurrampen bedroeg in 2022 wereldwijd 313 miljard Amerikaanse dollar (290 miljard euro), stelt onderzoeksbureau Aon. Met 50 miljard dollar was de schade in Europa volgens de onderzoekers hoger dan het historisch gemiddelde sinds 2000.

Nederland ging vooral gebukt onder enkele zware stormen, waaronder Eunice, die gevaarlijke situaties voor mensen opleverden, en schade aan gebouwen en voertuigen veroorzaakten. Eunice was de duurste Europese storm sinds 2010, met 3,4 miljard dollar aan verzekerde schade.

De orkaan Ian in de Verenigde Staten was met zo’n 50 tot 55 miljard dollar verzekerde schade de op een na duurste natuurramp in de geschiedenis. Alleen het uitgekeerde bedrag als gevolg van de orkaan Katrina in 2005 was hoger. Wereldwijd overleden 31.300 mensen als gevolg van een natuurramp. Volgens Aon was een belangrijk deel van de schade van vorig jaar niet verzekerd.