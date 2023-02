Fed-baas ziet hogere rente bij aanhoudend sterke economie

Als er onverwacht sterke cijfers over de Amerikaanse economie binnen blijven komen dan moet de Federal Reserve de rente misschien verder verhogen dan de centrale bank eerder voorzag. Dat heeft president Jerome Powell van de Amerikaanse centrale bank gezegd. Vrijdag kwamen er cijfers over het aantal nieuwe banen in de Verenigde Staten en dat waren er veel meer dan verwacht.

Powell wees dan ook op de zeer krappe Amerikaanse banenmarkt, net als hij bij het rentebesluit van de Fed vorige week al deed. Dat drijft de lonen op en zorgt weer voor meer inflatie. Bovendien valt dat onder de kerninflatie, dat deel van de inflatie waar vaak in prijs veranderende zaken als energie en voedsel niet bij zijn gerekend. Die kerninflatie is nog altijd hoog en mede daardoor zal het nog lang duren voordat de inflatie op het gewenste niveau van 2 procent is. Dat zal zeker dit jaar nog niet lukken, denkt Powell.

Ondanks de waarschuwingen week Powell niet veel af van wat hij een week eerder zei, toen de Fed de rente met een kwart procentpunt verhoogde. Volgens Powell blijft de Fed afgaan op de beschikbare gegevens en tegen de volgende beleidsvergadering begin maart zijn daar ook cijfers over de arbeidsmarkt in februari bijgekomen.