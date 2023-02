FNV: kleine honderd Uber-chauffeurs in optocht naar hoofdkantoor

Boze Uber-chauffeurs zijn dinsdag in een colonne over de A10 naar het Nederlandse hoofdkantoor van de Amerikaanse taxi-app in Amsterdam gereden. De chauffeurs eisen een hoger salaris omdat zij naar eigen zeggen worden onderbetaald, iets wat Uber zelf tegenspreekt. Volgens FNV-bestuurder Amrit Sewgobind reden er “een kleine honderd chauffeurs” mee.

De optocht vertrok vanaf de NDSM-werf in het noorden van Amsterdam. “Op dat moment deden zo’n zestig tot zeventig chauffeurs mee, maar onderweg hebben verschillende chauffeurs zich bijgevoegd”, zegt Sewgobind. Hij ging er bovendien van uit dat zich nog meer Uber-chauffeurs zouden aansluiten bij het hoofdkantoor van de taxidienst.

Bij het hoofdkantoor spraken verschillende chauffeurs de aanwezigen toe. Ook werd een liveverbinding gelegd met een gelijktijdige actie in Engeland. Deze beoogt hetzelfde doel als in Nederland, namelijk betere arbeidsvoorwaarden. Maar FNV stelt dat de directie van Uber niet met de chauffeurs in gesprek wil.

FNV voert al een tijd actie tegen Uber. Het bedrijf zou de chauffeurs niet behandelen als zelfstandig ondernemers, maar ook niet in dienst willen nemen om een cao-loon te betalen. Eerder won de vakbond al een rechtszaak waarin werd geoordeeld dat de chauffeurs wel degelijk in dienst zijn van Uber. Ook in andere rechtszaken, zowel nationaal als internationaal, luidde het oordeel van de rechter als zodanig.

“Alles wijst erop dat Uber uiteindelijk het onderspit gaat delven en de chauffeurs moet geven waar ze volgens de wet en cao recht op hebben. Ze krijgen dan een eerlijk loon en zekerheid van doorbetaling bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en vrije dagen”, aldus Sewgobind.

Maar volgens Uber verdienen de chauffeurs al meer dan onder een cao. “Ze zijn er het afgelopen jaar maar liefst gemiddeld 35 procent op vooruitgegaan” reageert een woordvoerder van het bedrijf. “Het is belangrijk dat er naar chauffeurs wordt geluisterd. Terwijl wij met hen in gesprek zijn, is FNV bezig met een campagne vol onwaarheden, waarbij volledig voorbij wordt gegaan aan het feit dat 94 procent van de chauffeurs niet in loondienst wil.”

Volgens de woordvoerder heeft de FNV tot op heden uitnodigingen voor een gesprek in het belang van de chauffeurs afgeslagen. “In plaats van te luisteren naar de wensen van chauffeurs blijft FNV zijn eigen agenda vooropstellen.”