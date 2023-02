Franse staking dwarsboomt bevoorrading door TotalEnergies

TotalEnergies zegt door de landelijke staking in Frankrijk moeite te hebben met het transport van olieproducten vanuit raffinaderijen en een opslagplaats. Vakbond Force Ouvrière meldde eerder stakingen bij raffinaderijen in Feyzin, bij Lyon en in Donges aan de Loire. Ook zou personeel van een Noord-Frans brandstofdepot het werk hebben neergelegd.

In Frankrijk leggen werknemers in heel het land dinsdag opnieuw het werk neer uit onvrede over de pensioenhervorming die de regering wil doorvoeren. In die plannen zou de pensioenleeftijd met twee jaar stijgen tot 64 jaar. Naast werknemers in de energiesector leggen onder anderen ook leraren en ambtenaren het werk neer.

In het najaar van 2022 zorgden stakingen bij olie- en gasconcerns nog voor grote problemen bij de bevoorrading van tankstations in Frankrijk. Op het hoogtepunt van de acties zat ongeveer één op de drie tankstations zonder voorraden en ontstonden lange rijen op plekken waar nog wel getankt kon worden. Ook de ANWB kreeg honderden hulpverzoeken van gestrande Nederlandse automobilisten.