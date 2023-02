Groeimotor Duitse economie hapert

De industriële productie van Duitsland is in december flink gedaald. Vooral de hoge energieprijzen drukten de productie. Het gaat om een aanwijzing dat de groeimotor van de grootste economie van Europa hapert en de belangrijkste handelspartner van Nederland in een economische winterslaap terecht is gekomen.

De Duitse industriële productie zakte in de laatste maand van 2022 met 3,1 procent op maandbasis, meldde het Duitse statistiekbureau Destatis. In november steeg de productie nog met 0,4 procent. Vooral bij de energie-intensieve bedrijven was er sprake van een daling. De productie van de grote energieverbruikers kelderde met 6,1 procent en de bouwproductie zakte met 8 procent. De Duitse industrie presteerde daarmee slechter dan voorzien.

Hoofdeconoom Carsten Brzeski van ING sprak van een “verschrikkelijk rapport” over de Duitse industrie. De Duitse industriële productie ligt volgens Brzeski momenteel bijna 8 procent onder het niveau van voor de coronapandemie en de scherpe daling van de productie in energie-intensieve sectoren illustreert volgens hem hoezeer de energiecrisis de industrie treft.

Het industriecijfer betreft de laatste harde data uit Duitsland voor de maand december. En het is volgens Brzeski een maand om snel te vergeten. De Duitse detailhandelsverkopen, de uitvoer en de invoer daalden fors in de laatste maand van 2022. Als deze cijfers de komende maanden niet sterk naar boven worden bijgesteld voorspelt dat volgens de ING-econoom weinig goeds voor de Duitse economie. Ondanks de recente verbeteringen in het vertrouwen van consumenten en bedrijven denkt Brzeski dat er waarschijnlijk niet snel een einde zal komen aan de economische winterslaap in Duitsland.