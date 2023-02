Groep werkgevers wil met minder vliegen uitstoot kwart verlagen

Een groep van 24 grote Nederlandse werkgevers wil geen vliegreizen onder de 700 kilometer meer maken. Ook voor afspraken die korter duren dan 3 uur beloven de bedrijven en organisaties voortaan niet meer in het vliegtuig te stappen. Verder gaan ze online-ontmoetingen meer stimuleren, zodat minder hoeft te worden gereisd. Opgeteld moeten de maatregelen de CO2-uitstoot van zakelijke vluchten in 2025 met een kwart verminderen, ten opzichte van 2019.

Bij de zogeheten Coalitie Anders Reizen, die de afspraken heeft gemaakt, zijn onder meer banken als ABN AMRO en Rabobank aangesloten. Ook Philips, Schiphol, NS, Arcadis en de ANWB doen mee, net als de Rijksoverheid. Natuur & Milieu, dat in het bestuur zit van de coalitie van organisaties, hoopt dat nog meer bedrijven zich aan de doelen zullen committeren. “Een daling van zakelijke vliegreizen maakt een positief verschil voor klimaat en luchtkwaliteit”, aldus de organisatie.

Volgens de bedrijvencoalitie heeft de coronacrisis duidelijker gemaakt dat internationaal zakendoen vaak mogelijk is zonder te vliegen. Het uitgangspunt zou vooral moeten worden dat eerst de vraag wordt gesteld: is een reis noodzakelijk? “En als er gereisd moet worden, hoe kan dat zo duurzaam mogelijk?”

Bij de afspraken staan wel enkele mitsen en maren. Zo blijven uitzonderingen op de regel om onder de 700 kilometer niet in het vliegtuig te stappen mogelijk als de reistijd met de auto of trein langer is dan 8 uur, of als met de trein vaker dan twee keer moet worden overgestapt. De bedrijven gaan jaarlijks rapporteren over hun zakelijke vluchten en het terugdringen van de uitstoot die daarmee gepaard gaat.

Bij de Coalitie Anders Reizen zijn in totaal meer dan zeventig werkgevers aangesloten. Vooralsnog is het dus een minderheid die het statement over anders vliegen heeft ondertekend.