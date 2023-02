Hypotheker: jonge huizenkopers vragen veel vaker hypotheek aan

Jonge huizenkopers hebben afgelopen maand veel vaker een hypotheek aangevraagd dan in januari 2022. Het aantal aanvragen van jongeren van 18 tot en met 28 jaar is met een kwart gestegen, meldt De Hypotheker maandag. Dit komt volgens de keten van hypotheekadviseurs onder meer omdat de huizenprijzen zijn gedaald, er meer woningen te koop staan en omdat de rente op een hypotheek licht is gedaald.

Naar verhouding deden vorige maand veel meer jongvolwassenen een aanvraag vergeleken met een jaar eerder. Hun aandeel verdubbelde bijna naar 27 procent, een jaar eerder werd 15 procent van alle aanvragen gedaan door jonge kopers.

Woningzoekers hoeven vanwege het afkoelen van de huizenmarkt minder tegen elkaar op te bieden, zegt Menno Luiten, commercieel directeur van De Hypotheker. “Jonge huizenkopers krijgen hierdoor geleidelijk steeds meer een voet tussen de deur.”

Toch vonden veel jongeren het nog geen gunstig moment om een huis te kopen omdat de gemiddelde prijs boven hun budget lag. Een woning kostte in de laatste drie maanden van vorig jaar gemiddeld 407.000 euro, jonge kopers kregen eind 2022 gemiddeld een hypotheek van 276.000 euro.