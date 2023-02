ING helpt personeel Turks dochterbedrijf na aardbevingen

ING helpt het personeel van zijn Turkse dochterbedrijf na de verwoestende en dodelijke aardbevingen in Turkije. Dat laat een woordvoerder van ING weten. Het Nederlandse financiƫle concern is in Turkije landelijk aanwezig met duizenden werknemers, waaronder in de streek waar de ramp plaatsvond. Het is volgens de woordvoerder nog onduidelijk of er ook slachtoffers zijn onder het Turkse ING-personeel.

Volgens de zegsman is ING nog druk bezig werknemers in het getroffen gebied in het zuidoosten van Turkije te bereiken en worden zij met “alle mogelijke mankracht” ondersteund. Zo heeft de bank een groot kantoor vrijgemaakt voor onderdak. Ook bieden ING-werknemers in Turkije hulp bij het organiseren van transporten met noodgoederen voor de getroffen regio, waaronder vanuit Istanbul.

Er wordt door ING gekeken naar meer mogelijkheden om hulp te bieden aan slachtoffers van de ramp. “We zijn nog bezig met het organiseren”, aldus de woordvoerder. ING heeft naar eigen zeggen meer dan tweehonderd vestigingen met ruim 3600 werknemers in Turkije. De bank is onder meer actief met kredietverstrekking aan bedrijven in het land.