Internetbedrijf Baidu stijgt op afwachtend Wall Street

Het Chinese internetbedrijf Baidu werd dinsdag ruim 10 procent meer waard op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat het bedrijf werkt aan een eigen chatbot. Met de chatbot, die gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie, wil Baidu de concurrentie aangaan met het populaire ChatGPT, waarin Microsoft veel geld investeert.

Ook topman Sundar Pichai van Alphabet liet weten dat de chatbot van dochterbedrijf Google beschikbaar is gesteld aan een selecte groep testers. De komende weken wordt Bard, zoals de chatbot van Google heet, klaargemaakt voor een groter publiek. Het aandeel Alphabet ging 0,3 procent omhoog.

Huishoudelijke winkelketen Bed Bath & Beyond duikelde ruim 45 procent. De door financiële problemen geplaagde winkelketen wil geld ophalen met een aandelenuitgifte en dat viel slecht bij beleggers.

De algehele stemming op Wall Street bleef voorzichtig in afwachting van een toespraak van Jerome Powell. De Amerikaanse centralebankpresident spreekt later op de dag bij de Economic Club of Washington en beleggers zijn benieuwd of hij iets zal zeggen over de toekomstige rentestappen. De rentevrees keerde onlangs weer terug op de aandelenmarkten na het sterker dan verwachte Amerikaanse banenrapport. De sterke arbeidsmarkt geeft de Federal Reserve meer ruimte om de rente verder op te schroeven en die langer hoog te houden.

Ook houdt de Amerikaanse president Joe Biden zijn tweede State of the Union-toespraak. In deze jaarlijkse ’troonrede’ voor leden van het parlement blikt de president terug op het voorgaande jaar en maakt hij duidelijk wat zijn prioriteiten zijn voor de komende periode.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,3 procent lager op 33.778 punten. De brede S&P 500 daalde ook 0,3 procent tot 4099 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,2 procent tot 11.867 punten.

Activision Blizzard dikte haast 4 procent aan. Het gamebedrijf achter titels als Call of Duty en World of Warcraft, heeft het aantal bestellingen in het laatste kwartaal van vorig jaar flink zien stijgen en boekte meer omzet. Microsoft kondigde begin vorig jaar aan Activision Blizzard te willen kopen voor 69 miljard dollar. Maar de Amerikaanse concurrentietoezichthouder FTC blokkeerde de overname in december.

Boeing steeg 1,1 procent. De vliegtuigfabrikant schrapt ongeveer 2000 kantoorbanen. Het gaat vooral om functies in personeelsmanagement en op financiële afdelingen.

De euro was 1,0691 dollar waard, tegen 1,0726 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,2 procent tot 74,98 dollar. Brentolie werd 0,9 procent duurder op 81,70 dollar per vat.