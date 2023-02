KLM vliegt vaker naar China na opheffen Chinese reisbeperkingen

KLM gaat vanaf 26 maart het aantal vluchten naar China uitbreiden. Aanleiding hiervoor is het opheffen van de reisbeperkingen door de Chinese overheid, maakte de luchtvaartmaatschappij bekend.

“KLM zal drie keer per week non-stop van Amsterdam naar Hongkong vliegen. Naar zowel Beijing als Shanghai zullen we starten met zes non-stopvluchten per week en vanaf mei uitbouwen naar dagelijkse lijndiensten. Hiermee komt Beijing weer terug in ons netwerk”, aldus KLM. De Chinese markt is voor KLM belangrijk vanwege de vraag vanuit de zakelijke markt.

De geplande uitbreiding is onder voorbehoud van goedkeuring door de Chinese autoriteiten. De luchtvaartmaatschappij adviseert passagiers om voor vertrek de geldende reisregels te controleren. “Op vluchten van en naar China moet bijvoorbeeld een mondkapje worden gedragen”.

KLM voerde vorige maand extra veiligheidsmaatregelen in op vluchten vanuit China. Zo kregen medewerkers de beschikking over FFP2-mondkapjes en een eigen wc. KLM-personeel had aangegeven zich zorgen te maken over het grote aantal coronabesmettingen in China.