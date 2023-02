Microsoft weer even 2 biljoen waard na introductie AI-zoekmachine

Techconcern Microsoft is dinsdag omhoog gegaan op Wall Street nadat het bedrijf een nieuwe versie van zijn zoekmachine Bing had onthuld. Daarvoor maakt Microsoft gebruik van kunstmatige intelligentie van het bedrijf OpenAI. Beleggers ontvingen de plannen van Microsoft met enthousiasme en hopen dat het bedrijf de dominantie van Google in de zoekmachinemarkt kan bevechten.

Microsoft werd uiteindelijk 4,2 procent hoger gezet. Eerder was het bedrijf voor het eerst sinds augustus weer meer dan 2 biljoen dollar waard. Alleen Apple zit van de Amerikaanse bedrijven qua marktwaarde boven die grens. Google-moeder Alphabet, dat zijn eigen zoekmachine ook gaat baseren op kunstmatige intelligentie, won 4,4 procent.

De stemming op Wall Street was sowieso positief nadat Federal Reserve-president Jerome Powell weinig nieuws had gezegd tijdens zijn eerste openbare optreden sinds het rentebesluit van een week geleden. Wel zei Powell dat als de economische data zo sterk blijven, de rente mogelijk verder omhoog moet. Maar daar lieten de handelaren zich maar even door afschrikken. Nadat de winst uit de eerste handelsuren werd verspeeld tijdens het interview van Powell, stegen de koersen daarna weer door.

Uiteindelijk sloot de Dow-Jonesindex met een winst van 0,8 procent op 34.156,69 punten. de breed samengestelde S&P 500 ging 1,3 procent omhoog tot precies 4164 punten en techbeurs Nasdaq werd 1,9 procent hoger gezet. Die sloot op een stand van 12.113,79 punten.

Huishoudelijke winkelketen Bed Bath & Beyond duikelde haast 50 procent. De door financiƫle problemen geplaagde winkelketen wil geld ophalen met een aandelenuitgifte en dat viel slecht bij beleggers. Het bedrijf zegt dat daardoor een faillissement voorlopig is afgewend.

Zoom Video schrapt 15 procent van het personeelsbestand. Het bedrijf groeide hard tijdens de coronapandemie toen thuiswerken de norm werd, maar die groei is er nu niet meer. Het aandeel ging haast 10 procent omhoog.

Activision Blizzard dikte 5,6 procent aan. Het gamebedrijf achter titels als Call of Duty en World of Warcraft, heeft het aantal bestellingen in het laatste kwartaal van vorig jaar flink zien stijgen en boekte meer omzet. Microsoft kondigde vorig jaar aan Activision Blizzard te willen kopen, maar de Amerikaanse concurrentietoezichthouder FTC blokkeerde de overname.

Boeing steeg 3,8 procent. De vliegtuigfabrikant schrapt ongeveer 2000 kantoorbanen.

De euro was 1,0725 dollar waard, tegen 1,0706 dollar bij de slotbel in Europa. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 4,3 procent tot 77,29 dollar. Brentolie werd 3,5 procent duurder op 83,85 dollar per vat.