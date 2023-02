Ryanair wil actie tegen verstoring luchthaven Dublin door drones

Luchtvaartmaatschappij Ryanair wil dat er onmiddellijke actie wordt ondernomen tegen drones die de afgelopen dagen voor verstoringen van vluchten op de luchthaven van Dublin hebben gezorgd. Door vertragingen werden duizenden passagiers geraakt. Ook moesten vluchten naar andere luchthavens in Ierland worden verplaatst.

Het vliegverkeer in Dublin werd vrijdag, zaterdag en maandag op verschillende momenten ontregeld door de drones in de buurt van het vliegveld. Volgens de Ierse luchtvaartautoriteit is het illegaal om binnen 5 kilometer van de luchthaven met drones te vliegen.

“Het is onacceptabel dat duizenden passagiers nu al drie dagen met verstoringen hebben te kampen vanwege activiteit van drones op de luchthaven van Dublin”, aldus een woordvoerder van Ryanair. “We roepen transportminister Eamon Ryan op om actie te ondernemen om het belangrijkste vliegveld van het land te beschermen tegen herhaalde verstoringen door drones.”

De minister zei dat hij met het vliegveld en de politie samenwerkt om de incidenten met drones te stoppen en dat mensen gearresteerd kunnen worden als ze vliegen met drones in de buurt van de luchthaven.

In december 2010 zorgden drones nog voor een sluiting van de Londense luchthaven Gatwick van 36 uur. Daardoor werden meer dan 120.000 reizigers geraakt.