Shell en ASMI bovenaan in afwachtende AEX

De AEX-index op het Damrak veerde dinsdag licht op onder aanvoering van olie- en gasconcern Shell en chipbedrijf ASMI. Shell profiteerde daarbij van de goed ontvangen resultaten van zijn concurrent BP en de hogere olieprijzen. De stemming op de beurzen bleef echter terughoudend na de forse verliesbeurt een dag eerder. Beleggers wachten vooral op een toespraak van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell.

De Fed-baas spreekt later op de dag in Washington en investeerders zijn vooral benieuwd of hij iets zal zeggen over de toekomstige rentestappen. De rentevrees keerde namelijk weer terug na het recente sterke Amerikaanse banenrapport. De sterke arbeidsmarkt geeft de Federal Reserve meer ruimte om de rente verder te verhogen in de strijd tegen de inflatie.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,1 procent in de plus op 752,93 punten. De MidKap won ook 0,1 procent, tot 1014,91 punten. Metalengroep AMG was een opvallende stijger bij de middelgrote bedrijven met een koerswinst van dik 6 procent.

De beurs in Londen klom 0,6 procent dankzij een sterke koerswinst van BP. De Britse olie- en gasproducent boekte afgelopen jaar een recordwinst en werd 5,5 procent hoger gezet. De Franse concurrent TotalEnergies, die woensdag met cijfers komt, won ruim 2 procent. De Parijse CAC40-index noteerde desondanks een fractie hoger. De DAX in Frankfurt verloor 0,1 procent, na een sterker dan verwachte daling van de Duitse industriƫle productie in december.

Shell won 1,9 procent en ASMI klom 1,4 procent. Platenlabel UMG was de grootste daler in de AEX, met een verlies van 1,1 procent. Verfconcern AkzoNobel en fintechbedrijf Adyen verloren 0,7 procent. Beide bedrijven openen woensdag de boeken.

ForFarmers daalde 0,5 procent. Het veevoerbedrijf ziet af van de fusieplannen met zijn Britse branchegenoot 2Agriculture. In Parijs won BNP Paribas dik 2 procent. De Franse bank zag de winst in het vierde kwartaal met bijna 7 procent dalen door hogere kosten. Wel werd de winstdoelstelling voor 2025 opgeschroefd en gaat de bank voor 5 miljard euro aan eigen aandelen inkopen.

Carlsberg zakte 1,9 procent in Kopenhagen, na tegenvallende resultaten van de Deense bierbrouwer. Concurrent Heineken daalde 0,2 procent in Amsterdam. Het Duitse energiebedrijf Siemens Energy zag zijn kwartaalverlies ruimschoots verdubbelen en daalde 3,7 procent in Frankfurt.

De euro was 1,0718 dollar waard, tegen 1,0726 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2,3 procent tot 75,81 dollar. Brentolie werd 2,1 procent duurder op 82,72dollar per vat.