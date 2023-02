Staking ophanden bij Fokker Hoogerheide na verlopen ultimatum

Personeel van de Fokker-fabriek in Hoogerheide gaat binnenkort staken, nadat een eerder gesteld ultimatum van vakbonden FNV en CNV dinsdag is verlopen. De bonden eisen dat de werknemers van de fabriek eenzelfde vertrekregeling krijgen als de collega’s die werken in de Fokker-fabriek in Helmond. Beide fabrieken sluiten binnenkort hun deuren, de activiteiten worden gecentraliseerd in Papendrecht.

In de fabriek in Helmond werken ongeveer 275 werknemers, bij de fabriek in Hoogerheide zo’n 800, waaronder 300 uitzendkrachten. Na de bekendmaking van de sluitingen door GKN Aerospace, het moederbedrijf van Fokker, werd een regeling voor het personeel van beide fabrieken afgesproken. Maar volgens FNV heeft de directie van Fokker met de ondernemingsraad extra afspraken gemaakt voor het personeel uit Helmond, buiten de vakbond om.

FNV-bestuurder Jan Meeder noemt het “onbegrijpelijk” dat Fokker het ultimatum heeft afgewezen. Bestuurder bij CNV Arthur Bot meldt dat de vakbondsleden “echt heel boos” zijn over de “ongelijke behandeling door hun werkgever”. Wanneer de stakingen gaan plaatsvinden, maken de bonden nog niet bekend.

Volgens de bonden lijkt Fokker met een andere regeling te willen voorkomen dat bekwaam personeel uit Helmond zal weglopen, omdat daar een “hightech productieproces” plaatsvindt waar veel kennis voor nodig is. Het verschil tussen de vergoedingen in Helmond en Hoogerheide kan oplopen “tot tienduizenden euro’s”, aldus FNV en CNV.