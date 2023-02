Stijgend Shell helpt AEX-index aan kleine winst

De AEX-index op het Damrak is dinsdag mede dankzij een ruime plus voor zwaargewicht Shell licht hoger geƫindigd. Het olie- en gasconcern dikte 2,8 procent aan nadat branchegenoot BP een recordwinst in de boeken had gezet als gevolg van de hoge prijzen voor olie en gas afgelopen jaar. Vorige week maakte ook Shell bekend dat het een recordwinst had behaald in 2022.

Ook chipbedrijf ASMI stond bij de winnaars met een plus van 1,5 procent. Branchegenoot Besi kreeg er 0,6 procent bij en chipmachinemaker ASML haalde een bescheiden plusje van 0,1 procent. Universal Music Group was de grootste daler en verloor 2,2 procent.

Beleggers wachtten verder op een speech van Jerome Powell. De baas van de Federal Reserve spreekt later op de dag in Washington en investeerders zijn vooral benieuwd of hij iets zal zeggen over de toekomstige rentestappen van de Amerikaanse centrale bank. De rentevrees keerde namelijk weer terug na het recente sterke Amerikaanse banenrapport. De sterke arbeidsmarkt geeft de Fed meer ruimte om de rente verder te verhogen in de strijd tegen de inflatie.

De AEX sloot 0,1 procent hoger op 753,09 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 1012,73 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs gingen tot 0,2 procent omlaag. De Londense beurs won 0,4 procent, onder aanvoering van BP (plus 6,8 procent). Ook Shell, dat naast Amsterdam ook een notering in Londen heeft, stond bij de kopgroep.

JDE Peet’s verloor 0,3 procent bij de middelgrote bedrijven op Beursplein 5. Het moederbedrijf van koffiemerken als Douwe Egberts en L’Or heeft een cao-conflict met het personeel dat dreigt met een staking. Metalenbedrijf AMG ging 7,5 procent omhoog en stond bovenaan. Laadpalenmaker Alfen verloor 3,8 procent en was de hekkensluiter.

In Parijs won BNP Paribas 2,6 procent. De Franse bank zag de winst in het vierde kwartaal met bijna 7 procent dalen door hogere kosten. Wel werd de winstdoelstelling voor 2025 opgeschroefd en gaat de bank voor 5 miljard euro aan eigen aandelen inkopen.

Carlsberg zakte 2,4 procent in Kopenhagen, na tegenvallende resultaten van de Deense bierbrouwer. Concurrent Heineken daalde 0,7 procent in Amsterdam. Het Duitse energiebedrijf Siemens Energy zag zijn kwartaalverlies ruimschoots verdubbelen en werd 2,3 procent lager gezet in Frankfurt.

De euro was 1,0706 dollar waard, tegen 1,0726 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 3,7 procent tot 76,87 dollar. Brentolie werd 3 procent duurder op 83,45 dollar per vat.