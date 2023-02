Tuchtcommissie Banken deelt hoogste boete ooit uit

Een bankmedewerker moet 12.500 euro boete betalen omdat hij zich niet heeft gehouden aan interne regels van zijn bank voor de behandeling van kredietaanvragen. Dat heeft de Tuchtcommissie Banken bepaald die daarmee de hoogste boete in haar bestaan heeft opgelegd. In het tuchtrecht voor de bankensector zijn boetes tot 25.000 euro mogelijk, maar tot nu toe overschreed geen enkele boete de 600 euro.

Onder de verantwoordelijkheid van de bestrafte bankmedewerker werden de aanvragen van kredieten verkeerd in het banksysteem ingevoerd. Ook werden er leningen verstrekt zonder dat de vereiste controles hadden plaatsgevonden. Daarnaast kwam het voor dat de bankmedewerker zowel de aanvraag invulde als die controleerde, iets wat eigenlijk door verscheidene mensen moet worden gedaan.

Volgens de Tuchtcommissie Banken heeft de man hiermee de bankierseed overtreden. De bankierseed is sinds 2015 verplicht voor iedereen die bij een bank werkt. Wie deze ondertekent dient zich te houden aan bepaalde gedragsregels. De eed was destijds in het leven geroepen om het vertrouwen in de financiƫle sector te herstellen.

De aanklager van Tuchtrecht Banken had eigenlijk gevraagd om een onvoorwaardelijk beroepsverbod voor de man. Maar daarvoor heeft de Tuchtcommissie Banken bewust niet gekozen. Daarbij speelde mee dat de man inmiddels een andere baan in de bankensector heeft gevonden en dat hij die zou verliezen als hij een langere periode niet in de branche zou mogen werken. Verder vond de overtreding al in 2017 plaats en de zaak zou al grote impact op zijn leven hebben gehad. “De man functioneerde 28 jaar goed tot zeer goed en heeft zijn fouten erkend”, aldus de Tuchtcommissie Banken die naast de boete wel een voorwaardelijk beroepsverbod van twee jaar oplegde om te voorkomen dat de man nogmaals in de fout gaat.