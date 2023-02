Vier op de tien huizenkopers waren eind vorig jaar starter

Vier op de tien huizenkopers van een bestaande woning waren eind vorig jaar starter op de woningmarkt, iets meer dan een jaar eerder. De stijging kwam vooral omdat er minder doorstromers waren. De huizenprijzen waren in het laatste kwartaal van vorig jaar gezakt vergeleken met de maanden daarvoor maar wel hoger vergeleken met eind 2021, blijkt uit cijfers over de woningmarkt van het Kadaster.

De prijzen voor een bestaande woning waren eind vorig jaar 5,1 procent hoger dan een jaar eerder. Vergeleken met het derde kwartaal van 2022 werden huizen 2,4 procent goedkoper.

Het aandeel starters nam in een jaar tijd met 2 procentpunt toe tot 40 procent aan het einde van vorig jaar. In grote steden lag dat percentage hoger, daar was bijna de helft van alle huizenkopers een starter. Volgens het Kadaster komt dat omdat jongeren daar vaker naar een huis zoeken in plaats van in een kleinere stad of dorp. Ter vergelijking, in kleinere gemeenten was een op de drie huizenkopers een starter.

Doorstromers lieten het vorig jaar vooral afweten vanwege onzekerheden door bijvoorbeeld de gestegen energieprijzen en een laag consumentenvertrouwen. Volgens het Kadaster hadden jonge starters daarentegen nog wel de behoefte om te verhuizen. Daarbij speelde mee dat jonge huizenkopers vanaf januari 2022 geen overdrachtsbelasting meer hoeven te betalen, voor doorstromers is deze belasting 2 procent van de prijs.

Ook hadden starters meer kans op een woning omdat er minder huizen werden verkocht en huizen goedkoper waren. Eind vorig jaar wisselden ruim 51.000 woningen van eigenaar, 3 procent minder dan een jaar eerder. In Zuid-Holland was de daling in het aantal verkopen met 9 procent het grootst. Het minst sterk daalde het aantal verkopen in Gelderland, waar 5,4 procent minder woningen van eigenaar veranderde.

De prijzen voor een bestaande koopwoning dalen sinds augustus vorig jaar. Vooral in Noord-Holland, Zuidwest-Friesland en Noordoost-Gelderland werden huizen goedkoper. Van de vier grootste steden daalden de woningprijzen het hardst in Utrecht, huizen waren daar 6,3 procent goedkoper dan een kwartaal eerder. Alleen in Rotterdam was de daling met 1,7 procent lager dan het landelijk gemiddelde van 2,4 procent prijsverlaging.