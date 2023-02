Volkswagen had nog veel last van verstoringen in leveringsketen

Volkswagen had afgelopen jaar nog veel last van verstoringen in de leveringsketen. Het bedrijf, bekend van merken als VW, Seat, Skoda en Audi, had daardoor meer geld vastzitten in voorraden van grondstoffen, onderdelen maar ook voltooide voertuigen. Dat maakte Volkswagen bekend bij de publicatie van voorlopige cijfers. Tijdens dit jaar normaliseert de situatie, voorzien de Duitsers.

De omzet kwam afgelopen jaar uit op 279 miljard euro. De operationele winst bedroeg rond de 22,5 miljard euro. Beide getallen kwamen overeen met de laatst uitgesproken verwachtingen van VW. Volgende week komt de Duitse automaker met volledige resultaten.

Begin dit jaar maakte Volkswagen al bekend dat het aantal verkochte voertuigen vorig jaar flink lager lag dan in 2021. In totaal leverde het bedrijf zo’n 8,3 miljoen wagens af, 7 procent minder dan een jaar eerder. Luxemerken als Bentley, Lamborghini en Porsche groeiden, maar Seat en zustermerk Cupra en ook Skoda verkochten veel minder. Ook VW zag de verkopen teruglopen.