ABN AMRO blinkt uit op Damrak na cijfers, Adyen keldert

Het aandeel ABN AMRO was woensdag een uitblinker op de beurs in Amsterdam. De resultaten van de bank werden positief ontvangen door beleggers op Beursplein 5 en dat werd beloond met een koerswinst van 11,4 procent. Betalingsverwerker Adyen ging juist hard onderuit na publicatie van cijfers. Ook verfproducent AkzoNobel gaf inzage in de boeken.

De AEX-index sloot met een min van 0,6 procent op 748,40 punten. De MidKap, met daarin ABN AMRO, won 1,7 procent tot 1029,50 punten. De hoofdgraadmeters in Londen en Parijs kregen er tot 0,6 procent bij. De CAC40 in Parijs daalde 0,2 procent.

ABN AMRO prijkte bovenaan de MidKap. De bank boekte afgelopen jaar ruim de helft meer winst dankzij de hogere rentetarieven. Om de aandeelhouders te belonen gaat ABN AMRO voor een half miljard euro aan eigen aandelen inkopen. Branchegenoot ING liftte mee met een plus van 3 procent en was daardoor koploper in de AEX.

Adyen zag ruim 16 procent aan beurswaarde verdampen en was veruit de grootste verliezer in de Amsterdamse hoofdindex. Het bedrijf verwerkte in de laatste zes maanden flink meer betalingen en zag de omzet fors stijgen. De winst steeg echter veel minder hard mee. Dat kwam vooral doordat er veel meer personeel bij kwam. Adyen was daardoor ruim 80 procent meer kwijt aan loon en bonussen voor personeel dan een jaar eerder, wat ten koste ging van de winstgevendheid.

AkzoNobel ging 1 procent vooruit bij de hoofdfondsen. Het concern zag de omzet in het vierde kwartaal stijgen dankzij prijsverhogingen voor zijn verfproducten. Het bedrijfsresultaat nam wel af door lagere verkoopvolumes en hogere kosten van grondstoffen en transport.

In Parijs ging de aandacht onder meer uit naar TotalEnergies (min 1,9 procent). Het Franse olie- en gasconcern boekte afgelopen jaar een recordwinst dankzij de sterk gestegen energieprijzen door de oorlog in Oekraïne. Eerder maakten concurrenten als Shell en BP al recordwinsten bekend.

In Kopenhagen was de Deense sieradenverkoper Pandora een opvallende winnaar met een plus van bijna 11 procent dankzij beter dan verwachte cijfers. De Deense containerrederij en vrachtvervoerder A.P. Møller-Maersk kwam eveneens met resultaten en werd 0,9 procent lager gezet.

De euro was 1,0726 dollar waard, tegen 1,0706 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,1 procent tot 77,24 dollar. Brentolie won 0,2 procent op 83,89 dollar per vat.