ABN AMRO twist met Brusselse instelling over tientallen miljoenen

ABN AMRO heeft een conflict met de Single Resolution Board (SRB), een Europees orgaan dat zich bezighoudt met in problemen geraakte financiële instellingen. Volgens de organisatie heeft ABN AMRO jarenlang verkeerde informatie gestuurd naar Brussel en moet de bank nog tientallen miljoenen euro’s extra betalen.

De SRB werd in 2015 in het leven geroepen om te zoeken naar oplossingen voor banken in Europa die dreigen om te vallen, zodat belastingbetalers daarvoor niet hoeven op te draaien. Net als andere gezonde banken is ABN AMRO verplicht om jaarlijks geld over te maken naar een pot die door de SRB wordt beheerd. Hoeveel elke bank betaalt hangt af van allerlei variabelen.

Nu is de SRB van mening dat ABN AMRO variabelen voor de berekening van de jaarlijkse bijdragen van 2016 tot en met vorig jaar onjuist heeft gerapporteerd. Als de SRB voet bij stuk houdt kan dat betekenen dat ABN AMRO in de eerste helft van dit jaar bruto circa 110 miljoen euro extra moet overmaken, meldde het financiële concern woensdag bij het naar buiten komen van de jaarresultaten.

Als dat laatste gebeurt zal ABN AMRO het besluit aanvechten, stelt de bank. ABN AMRO is het niet eens met de SRB en heeft naar eigen zeggen sinds 2016 al herhaaldelijk en uitgebreid het eigen standpunt uitgelegd. Volgens de bank heeft het meningsverschil te maken met verschillende interpretaties over de regeling van de bijdragen van banken.

Als het tot een juridische strijd komt zou ABN AMRO zich op redelijk onontgonnen terrein begeven. Er bestaat namelijk nog weinig tot geen jurisprudentie over de regeling bij de SRB. ABN AMRO heeft er echter vertrouwen als winnaar uit de bus te komen. De bank heeft daarom ook nog geen voorziening genomen voor deze kwestie.

ABN AMRO is er vorig jaar financieel een stuk beter voor komen te staan. De bank heeft ruim de helft meer winst geboekt dan een jaar eerder en ziet inmiddels ruimte om zijn aandeelhouders, waaronder de Nederlandse staat, extra te gaan belonen. ABN AMRO vaart er onder meer wel bij dat de rente weer aan het oplopen is. Dat maakt het mogelijk om weer ruimere marges te rekenen over spaargeld dat mensen bij de bank hebben gestald.