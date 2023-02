Analisten rekenen op hogere jaarwinst voor ABN AMRO

ABN AMRO is er volgens analisten waarschijnlijk in geslaagd om zijn jaarwinst op te voeren, anders dan rivaal ING. De bank presenteert woensdagochtend zijn jaarcijfers. Hoewel kenners volgens een peiling door persbureau Bloomberg alom rekening houden met een winstdaling in het laatste kwartaal van vorig jaar, blijft er over heel 2022 bezien waarschijnlijk wel meer winst over dan in het tweede coronajaar.

De jaarcijfers over 2021, waarmee wordt vergeleken, werden nog sterk gekleurd door eenmalige posten. De bank sloot toen een schikking van 480 miljoen euro met het Openbaar Ministerie wegens tekortkomingen bij het tegengaan van witwassen. Ook werd veel geld opzij gezet voor het compenseren van klanten die een te hoge rente hadden betaald op een lening.

Dat het resultaat over het vierde kwartaal waarschijnlijk toch lager uitpakt dan een jaar eerder, heeft eveneens te maken met een eenmalige post. In het slotkwartaal van 2021 werden de resultaten namelijk vooruitgeholpen door een boekwinst voor belasting van 338 miljoen euro op de verkoop van het hoofdkantoor aan de Zuidas. Het eigendom van het pand is toen overgedaan aan een vastgoedinvesteerder.

Beleggers zullen woensdag waarschijnlijk ook erg alert zijn op mogelijk nieuws over een aandeleninkoop. Ook zijn de jaarcijfers mogelijk een moment voor de Nederlandse overheid om met een aankondiging te komen over de afbouw van het staatsbelang. De Nederlandse Staat is met een belang van circa 56 procent nog altijd grootaandeelhouder in ABN AMRO, dat tijdens de kredietcrisis van 2008 werd genationaliseerd.

ABN AMRO is de tweede Nederlandse grootbank die de jaarcijfers presenteert. ING meldde al dat het vorig jaar bijna een kwart minder winst heeft geboekt. Het concern liep vooral averij op als gevolg van de oorlog in Oekraïne. De hogere rente van de laatste tijd was wel gunstig voor ING.