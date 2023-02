DNB-baas Knot denkt dat rente in mei nogmaals fors omhoog moet

Voorzitter Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) denkt dat de rente in mei nogmaals met een half procentpunt omhoog moet. De Europese Centrale Bank (ECB) kondigde vorige week, toen het de rente ook met 0,5 procentpunt opvoerde, aan dat een dergelijke stap in maart opnieuw nodig zal zijn.

Maar daarmee is de ECB er nog niet, denkt Knot dus. Hij is het langstzittende lid van de beleidsbepalers van de ECB en staat bekend als een voorstander van een streng monetair beleid. Hij vindt dan ook dat de centrale bank zeker moet weten dat de inflatie daalt richting het doel van de 2 procent voordat gestopt wordt met renteverhogingen.

“Ik beschouw het als zeer onwaarschijnlijk dat een extra rentestap in maart ons eindpunt wordt”, zei Knot in een interview met MNI Market News. Hij waarschuwde voor de onderliggende rente, zoals de loonstijgingen en de prijs van energie die nog doorwerken in de prijs die bedrijven vragen voor hun producten en diensten. Hoewel de inflatie niet meer verder stijgt, gaat die onderliggende inflatie nog omhoog.

Wel denkt Knot dat de ECB de vinger aan de pols moet blijven houden. Hoe verder de economie met verdere rentestappen wordt beknot, “hoe belangrijker het wordt dat we onze acties nauwkeurig bijstellen”, aldus Knot. “Zodra we een duidelijke en beslissende draai zien in de onderliggende inflatie, verwacht ik dat we met kleinere rentestappen gaan werken.” Maar zodra die daling er nog niet is “zal de ECB volharden in zijn gestage tempo van renteverhogingen”.